Инфляция в Подмосковье оказалась ниже, чем по России

Несмотря на некоторое ускорение, которое произошло в декабре 2020 года, инфляция в Подмосковье остается ниже, чем в целом в России. Об этом сообщила пресс-служба Банка России по ЦФО.

В ведомстве уточнили, что в ноябре инфляция в Московской области составляла 3,9%, а в декабре увеличилась до 4,7%. На рост повлияли различные факторы, в числе которых ослабление рубля в прошлые месяцы, реализация отложенного спроса на непродовольственные товары, снижение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также рост цены горячего водоснабжения. Несмотря на это, годовая инфляция в Подмосковье осталась ниже, чем в России в целом — 4,7% против 4,9% соответственно.

Продовольственные товары

В пресс-службе сообщили, что прирост цен на продовольственном рынке Подмосковья в декабре ускорился до 6,7% (с 5,5% в ноябре). К сокращению предложения помидоров, огурцов и яблок и ускорению роста цен на них привели несколько факторов. В их числе — рост издержек на производство тепличных овощей в условиях более холодной зимы, запрет Россельхознадзора ввозить томаты и яблоки из Азербайджана, а также недостаточное замещение импортных огурцов отечественными.

Кроме того, в Московской области подорожали мясо и птица, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также куриные яйца. На это повлиял рост цен на корма для птиц и ветеринарные препараты с импортной составляющей.

Непродовольственные товары

В декабре увеличились темпы прироста цен на непродовольственные товары — до 5,6% при 4,9% в ноябре. Быстрее стали дорожать машины иностранных марок, как новые, так и поддержанные, а также автомобильные шины. На это повлияло подорожание импортных деталей, которое произошло в условиях ослабления российского рубля. Кроме того, роль сыграло сокращение предложения, которое вызвала пандемия, и рост спроса перед повышением утилизационного сбора.

Услуги

В этой сфере прирост усилился не так сильно — в декабре инфляция достигла 1,7%, в то время как в ноябре составляла 1,3%. В последнем месяце 2020 года в регионе стали действовать единые нормативы по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению. Кроме того, норматив на горячее водоснабжение привели к требованиям СанПиН.

В соответствии с ними, температура горячей воды в местах водозабора должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов, , независимо от применяемой системы теплоснабжения. Из-за изменения единого норматива, а также тарифов на тепловую энергию в целом в регионе выросла стоимость горячего водоснабжения.

Прогноз по инфляции в России

В целом по стране годовая инфляция выросла на 0,5% и достигла 4,9%. На это повлияли в том числе разовые факторы на отдельных рынках и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

«Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России годовая инфляция в 2021 году составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем», — уточнили в ведомстве.