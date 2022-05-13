Инфляция у каждого своя

В нынешней экономической ситуации преумножить сбережения можно несколькими способами. Лучше всего обратиться к банковским депозитам или покупке валюты. Об этом «360» рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Далее — прямая речь.

Во что вкладываться?

Есть несколько вариантов. Первый вариант — пойти купить валюту. В принципе, мы можем купить валюту в банках, другое дело, что из-за административных ограничений есть большие сложности с отправкой этой валюты куда-то за границу. Но с точки зрения просто инвестиций — пожалуйста. <…>

Другое дело, что в рублях можно иметь достаточно высокие проценты. Почему? Депозиты в банках сегодня дают порядка 12-13% годовых, недавно давали 20%, а это уже неплохо. В рублях можно иметь облигации. Гособлигации сегодня дают порядка 10% годовых, корпоративные облигации — 12-13%, некоторые даже 14% годовых.

Есть облигации, которые дают и 20%, но я думаю, что сейчас покупать их народу не стоит, так как это опасно. Только для профессионалов, скажем так. Там то ли заплатят, то ли не заплатят. Так что вариантов много. Это рынок долгов.

Что касается рынка акций, с ним посложнее всегда. Дело в том, что пока еще многое непонятно из-за того, что многие предприятия перестали показывать свою отчетность. Трудно понять, что у них будет и что есть. Однако, например, отчиталось «Русагро», сектор продовольствия, очень неплохой отчет, и мы смотрим, что бумаги подросли на Московской бирже.

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Мы видим, что все, что связано с сектором продовольствия, а это такие компании, как «Абрау-Дюрсо», «Русагро», «Черкизово», «Белуга», у них всех неплохие отчеты. Компании неплохо себя чувствуют. Понятно, что в нынешней ситуации кто-то чувствует себя хорошо, а кто-то похуже. Но есть из чего выбрать.

Давайте подведем итог. Для нормального гражданина, который не смотрит на импортозамещение и не думает о высоких материях, а думает о сиюминутном, то есть, как жить — пожалуйста, он может купить госбумаги и будет иметь в рублях порядка 10% годовых.

Я думаю, что в рублях можно вполне доверять этим бумагам. Я не вижу здесь каких-то проблем. У государства долг небольшой. Государство всегда сможет напечатать, если нужно. Здесь, правда, проблем нет. Я бы здесь не сгущал краски. На мой взгляд, вероятность каки-то дефолтов стремится к нулю.

Депозиты и инфляция

У нас самый главный вопрос — какой уровень инфляции? Если инфляция у нас, допустим, 15%, то понятно, что депозит под 14% уже не полностью компенсирует инфляцию. Депозит под 10% совсем не компенсирует. Поэтому для нас очень важно, какая будет инфляция.

По году инфляция, скорее всего, будет ближе к 18-20%. Опять же тут вопрос, как считать. Знаете, что интересно, инфляция для каждого своя. У кого, например, доходы поменьше, для того важна продовольственная инфляция.

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Для тех, кто побогаче, важны, например, сервисные вещи, которые связаны с более высоким качеством потребления. Тогда, соответственно, у них инфляция более низкая. Средняя по больнице, я думаю, что по году будет близко к 17-18%, может быть, 19% годовых. Но она в последнее время действительно замедляется.

Центробанк очень сильно поднял ставку. Если честно, мы, как экономисты, ругаемся, потому что это было жестко. С другой стороны, это была необходимость. Сейчас уже ставка пару раз была резко снижена, и сегодня она составляет 14%. Это тоже много. Надо пользоваться этим моментом. Пока депозиты в банках дают 12-13%, почему бы и нет.

Переход на юани

Сегодня доллар и евро теряют, а завтра могут подрасти. Вопрос творческий, мы же с вами знаем. Что касается юаня, это валюта сама по себе достаточно стабильная. Юань долгое время торговался с определенным укреплением, но есть сегодня одна проблема. Банк Китая решил немного помочь своей промышленности и начал ослабление юаня. Это тоже правда.

Юань еще недавно торговался к доллару по 6,40, а сейчас торгуется примерно по 6,70. Он ослабел где-то на 5%, как, кстати, большинство валют относительно доллара. Я бы сейчас вкладывался в юани, объясню почему. Я считаю, что укрепление доллара носит временный характер относительно остальных валют. У нас с рублем своя игра. Возможно, что юань пойдет укрепляться. Это будет плюс для тех, кто решит привязать рубли к юаням. Я думаю, что идея очень здравая.