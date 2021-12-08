Инфляция в 2021 году будет выше прогнозов Центробанка и правительства. Значение приблизится к 8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам года инфляция должна составить 7,4-7,9%. В середине октября Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции с 5,8 до 7,4%.

«Давайте посмотрим, что будет в ближайшие недели. В тоже время абсолютно понятно, что и нашу оценку, и оценку ЦБ, конечно, инфляция по концу года превысит», — отметил Решетников. Его слова привело РИА «Новости».

Глава министерства напомнил, что в конце 2020 года наблюдался довольно сильный рост цен. Эти данные «встанут в базу», но, как заявил Решетников, инфляция за год будет в диапазоне 8%.

По информации Росстата, в ноябре инфляция в стране замедлилась с 1,11% в октябре до 0,96%. При этом в годовом выражении значения увеличились с 8,13 до 8,4%.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что рост инфляции является сейчас главной проблемой российской экономики. Он подчеркивал, что в 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню.