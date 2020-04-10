    10 апреля 2020, 02:11

    Инфляции в 2020 году дали оценку

    Кирилл Фролов

    Рост цен из-за падения курса рубля не сможет разогнать инфляцию до двухзначных чисел. Снижение спроса приведет к тому, что по итогам года она может остаться на уровне 4%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
    Инфляции в 2020 году дали оценку

    Говоря о серьезном подорожании продуктов питания в марте, экономисты отмечают, что к нему привел ажиотажный спрос на фоне распространения коронавируса.

    Как напомнил финансовый консультант Иван Капустянский, россияне стали скупать товары первой необходимости еще до объявления карантина, «повышая спрос и провоцируя краткосрочный дефицит». Этим воспользовались продавцы.

    Непродовольственная инфляция, по мнению финансиста, в 2020 году будет минимальной: доходы людей в кризис упадут, из-за чего снизится потребление всех товаров, кроме еды и самых необходимых вещей.

    По мнению аналитика компании «Финам» Алексея Коренева, инфляцию сможет разогнать лишь печатание необеспеченных денег.

    В Газпромбанке, в свою очередь, оценивают, что ослабление рубля на 25% добавит к росту цен 0,5–0,6 процентного пункта. Таким образом, по итогам года инфляция не превысит 4%.