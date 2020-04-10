Инфляции в 2020 году дали оценку

Говоря о серьезном подорожании продуктов питания в марте, экономисты отмечают, что к нему привел ажиотажный спрос на фоне распространения коронавируса.

Как напомнил финансовый консультант Иван Капустянский, россияне стали скупать товары первой необходимости еще до объявления карантина, «повышая спрос и провоцируя краткосрочный дефицит». Этим воспользовались продавцы.

Непродовольственная инфляция, по мнению финансиста, в 2020 году будет минимальной: доходы людей в кризис упадут, из-за чего снизится потребление всех товаров, кроме еды и самых необходимых вещей.

По мнению аналитика компании «Финам» Алексея Коренева, инфляцию сможет разогнать лишь печатание необеспеченных денег.

В Газпромбанке, в свою очередь, оценивают, что ослабление рубля на 25% добавит к росту цен 0,5–0,6 процентного пункта. Таким образом, по итогам года инфляция не превысит 4%.