Центробанк назвал уровень ожидаемой инфляции на 2022 год

Инфляция в России по итогам 2022 года окажется в диапазоне от 18 до 23%. Снижение до 5—7% произойдет в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Центрального банка России.

По данным на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6%, это выше, чем было в марте, когда этот показатель достиг 16,7%. Рост инфляции в ближайшие месяцы продолжится, но станет уже не таким активным. Укрепление рубля и охлаждение потребительской активности привели к ее замедлению.

По прогнозу регулятора, средний уровень ключевой ставки по итогам этого года составит от 12,5 до 14%, в следующем году она снизится до 9—11%, а в 2024-м до 6—8%.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте», — говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров Центробанка в пятницу, 29 апреля, снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов — до 14% годовых. Это уже второе решение регулятора по уменьшению показателя за месяц. Ранее ключевую ставку снизили 8 апреля с 20 до 17%.