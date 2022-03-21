Индустриальный парк «iЩелково» приумножил количество сделок в 5 раз

Спрос на землю под инфраструктурные объекты и склады в Москве и Подмосковье растет с конца февраля. Количество сделок в индустриальном парке «iЩелково» увеличилось в пять раз. Эксперты связали это с уходом инвесторов с финансового рынка в реальный сектор экономики и ростом производств, которые нацелены на импортозамещение.

«Проект „iЩелково“ с 24 февраля по 21 марта заключил аналогичное количество сделок, сравнимое с количеством за последние шесть месяцев», — сказано в пресс-релизе парка.

Больше всего инвесторы интересуются землей под складскую недвижимость, это более половины от общего числа сделок. Остальные резиденты — мебельное, металлопродукция, швейное производство, световое оборудование.

Сегодня многие инвесторы пересматривают свои стратегии в пользу консервативных инструментов. Складская недвижимость известна не только хорошей доходностью, но и высокой надежностью, что показали аналогичные кризисы на финансовом рынке в 2008 и 2014 годах. Кроме того, земля с индустриальным назначением, как невозобновляемый ресурс, будет расти в цене. По этим причинам сейчас мы видим растущий спрос на нее, активно ведем переговоры с инвесторами по строительству складской и производственной недвижимости Александр Шабанов совладелец индустриального парка «iЩелково».

Аналитики Ассоциации индустриальных парков России считаю, что сейчас инвесторы обладают значительным объемом рублевой ликвидности, которую они могут вкладывать в инфраструктурные проекты. Складской сегмент называют одним из самых устойчивых к макроэкономическим изменениям. Эксперты рынка обратили внимание на его ценность в диверсификации портфеля инвестиций в недвижимость. Объем сделок купли-продажи и аренды складов на московском рынке в прошлом году достиг порядка 2,5 миллиона квадратных метров. Это на 50% больше чем в 2020 году, в этом году общий тренд сохранится.

Доходность инвестиций в индустриальных парках зависит от типа парка и его бизнес-модели. Индустриальные парки типа «Гринфилд» рассчитаны на средний и крупный промышленный бизнес, а инфраструктурно подготовленные земельные участки, как правило, продаются, реже сдаются в аренду на долгосрочный период. Индустриальные парки типа «Браунфилд», которые создаются на базе бывших предприятий, пользуются спросом у субъектов МСП, зачастую арендующих производственные помещения для ведения промышленной деятельности Петр Поляков старший эксперт по сертификации и аналитическим проектам Ассоциации индустриальных парков России

По его словам, важный признак востребованности индустриальных парков — их заполняемость. С среднегодовой темп роста заполненных площадей с 2013 года обгоняет темп роста новых введенных площадей.

Индустриальный парк «iЩелково» поддерживает администрация Щелковского городского округа, он является действующим членом «Ассоциации индустриальных парков России». Общая площадь индустриального парка на территории округа — 68,9 гектара.