16 марта 2023, 10:56
Индонезийских чиновников призвали перейти с Visa и Mastercard на местные платежные системы
JP: президент Индонезии Видодо призвал администрации отказаться от Visa и Mastercard
Иностранные платежные системы могут стать инструментом давления на государства, поэтому региональным администрациям следует перейти с Visa и Mastercard на местные сервисы. С таким призывом выступил на мероприятии национального собрания на тему продвижения национальных продуктов и услуг президент Индонезии Джоко Видодо, сообщила газета The Jakarta Post.
Глава государства предупредил, что международные события могут повлиять на проведение транзакций, и привел в качестве примера Россию — США и другие страны Запада ввели против нее экономические санкции, в том числе — в банковской сфере.
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«Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой», — сказал Джоко Видодо.
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Президент Индонезии сказал, что экономические инструменты использовали против стран, которые, как считается, причастны к конфликту на Украине. Он посоветовал чиновникам перейти на карты местных платежных систем, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
После начала спецоперации Visa и Mastercard решили заблокировать доступ российских банков, подпавших под санкции, к своим системам и запретить им выпускать новые карты.
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