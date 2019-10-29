  • Индивидуальных садоводов освободят от налога на прибыль

    29 октября 2019, 18:23

    Ирина Нагайникова

    Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала, почему дачникам не стоит опасаться налогов, сообщило ИА НСН.
    Индивидуальных садоводов освободят от налога на прибыль

    Налоговые льготы для огородников и дачников вступили в силу сегодня, 29 октября. Теперь взносы индивидуальных владельцев не облагаются налогом на прибыль.

    Ранее налогом не облагались только СНТ (Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества), а вот садоводы и огородники вне товариществ такой льготы не имели.

    «Раньше с ними составлялись договоры, по сути, договоры аренды, которые действуют еще до конца этого года, — рассказала Людмила Бурякова. — Сейчас им, в принципе, можно не заключать договоры, потому что они уравнены в правах и обязанностях. То есть теперь они присутствуют на собраниях и голосуют, но в то же время взносы членские целевые, которые положено вносить членам СНТ, они тоже обязаны платить. Поэтому, по сути, необходимость в договорах отпала. Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества, они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берем».