Индивидуальных садоводов освободят от налога на прибыль

Налоговые льготы для огородников и дачников вступили в силу сегодня, 29 октября. Теперь взносы индивидуальных владельцев не облагаются налогом на прибыль.

Ранее налогом не облагались только СНТ (Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества), а вот садоводы и огородники вне товариществ такой льготы не имели.

«Раньше с ними составлялись договоры, по сути, договоры аренды, которые действуют еще до конца этого года, — рассказала Людмила Бурякова. — Сейчас им, в принципе, можно не заключать договоры, потому что они уравнены в правах и обязанностях. То есть теперь они присутствуют на собраниях и голосуют, но в то же время взносы членские целевые, которые положено вносить членам СНТ, они тоже обязаны платить. Поэтому, по сути, необходимость в договорах отпала. Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества, они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берем».