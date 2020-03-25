Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

В свою очередь, индекс РТС к тому же времени увеличился на 3,98%. Теперь он составляет 1003,76 пункта.

К окончанию торгов 24 марта показатели тоже выросли. Индекс Московской биржи увеличился на 7,22% и составил 2415,97 пункта, а индекс РТС — на 9,23%. Он достиг отметки в 965,32 пункта.