Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов
На открытии торгов индекс Московской биржи поднялся на 3,11% по сравнению показателями закрытия. К 10 утра по столичному времени он достиг 2491,08 пункта. Об этом сообщило ИА RNS.
В свою очередь, индекс РТС к тому же времени увеличился на 3,98%. Теперь он составляет 1003,76 пункта.
К окончанию торгов 24 марта показатели тоже выросли. Индекс Московской биржи увеличился на 7,22% и составил 2415,97 пункта, а индекс РТС — на 9,23%. Он достиг отметки в 965,32 пункта.