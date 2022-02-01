Названы выплаты, которые начнут индексировать автоматически

Россияне, которые в 2021 году заключили социальный контракт на поиск работы или для преодоления сложной жизненной ситуации, в 2022 году будут каждый месяц получать выплаты, которые будут индексироваться исходя из данных об актуальном прожиточном минимуме в регионе. Информация об этом появилась на сайте Минтруда.

Ранее при расчете выплат учитывали единицу, которая устанавливалась в момент заключения контракта.

Изменения коснутся выплат, которые будут выдавать с 1 января 2022 года, а гражданам, получившим выплату в январе, выдадут перерасчет.

Также увеличили количество соцконтрактов, которые заключаются регионами для помощи личному хозяйству. За средства от соцконтрактов, оформленных для развития своего дела, теперь можно будет покупать лицензии на осуществление такой деятельности, для которой они требуются. Такие нововведения коснутся в том числе лицензированного программного обеспечения.

Социальный контракт — это договор о сотрудничестве между органом социальной защиты, который оказывает государственную социальную помощь, и гражданином, который обязуется организовать мероприятия, предписанные в соглашении.