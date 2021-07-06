Индексация МРОТ в 2022 году коснется 4,7 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в 2022 году приведет к повышению заработных плат 4,7 миллиона работников в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту министерства труда и социальной защиты.

Документ предусматривает внесение изменения в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2021 года сумма выплаты увеличится на 6,4% до 13 617 рублей в месяц.

Это 42% от величины медианной заработной платы, которая в 2020 году составляла 32 422 рубля по данным Росстата.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников», — говорится в документе.

С 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывают по соотношению медианной заработной платы. Это средняя величина заработка всех россиян. То есть одна половина населения получает зарплату выше этого уровня, а вторая — ниже. 42% от получаемой суммы составит единый МРОТ.