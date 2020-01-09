Индекс РТС превысил показатели февраля 2013 года

Торги в четверг, 9 января, начались с умеренного снижения рублевого индекса Мосбиржи, однако к 11:00 начался рост до 3111 пунктов. Долларовый индекс РТС начал расти с начала торгов и прибавил к 10:30 1602,48 пункта. На момент написания материала он немного снизился — до 1 597,11 пункта.

Стоимость нефти растет на 0,1% — до 65,49 доллара за баррель сорта Brent.

В минувшую среду, 8 января, стало известно, что рубль пошел в рост по отношению к бивалютной корзине. Так, евро впервые с января 2018 году опустился ниже 68 рублей. Доллар обновил минимумы мая 2018 года. Установленный на сегодня курс евро составляет 68,03 рубля, доллар 61,19 рубля.