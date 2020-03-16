Индекс российских акций упал до уровня лета 2016 года

Результаты торгов доказали опасность замедления мировой экономики из-за распространения в мире коронавируса из Китая. Индекс Московской биржи на фоне снижения индекса РТС составил 2243 пункта (снижение на 3,2%).

Среди лидеров по падению ценные бумаги «Аэрофлота» (-7%), «Норникеля» (-6,5%), «Газпром нефти» (-6%), «Татнефти» (-5,2%), «Россетей» (-5,1%), «Башнефти» (-4,7%), «ЛУКОЙЛа» (-4,5%), ВТБ (-4,3%), «Мечела» (-4,1%) и других компаний. Подорожали акции «Ростелекома», «Интер РАО» и «Сургутнефтегаза».

Коронавирус нанесет ожидаемый удар по мировой экономике после того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. В целях безопасности десятки стран закрыли границы, предприятия по всему миру приостановили свою работу. 2019-nCoV уже унес жизни 6,3 тысячи человек.