«Индекс оливье» вырос на 15%. Салат обойдется россиянам в 482 рубля

Ингредиенты для приготовления салата оливье к новогоднему столу обойдутся россиянам в 482 рубля, что на 15% выше, чем год назад. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс» оператора «Платформа ОФД» написало агентство «Прайм».

За 482 рубля можно приготовить обычный салат оливье с колбасой на четырех человек. Средний чек на ингредиенты в декабре в сравнении с прошлым годом вырос на 62 рубля.

Аналитики производили расчеты, исходя из советского варианта салата. Для него нужно 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картошки, 200 граммов моркови, пять куриных яиц, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов горошка, столько же маринованных огурцов, а еще 200 граммов майонеза и 30 граммов петрушки и укропа. Любопытно, что единственным ингредиентом, который по сравнению с прошлогодним декабрем не подорожал, стала колбаса. Она даже подешевела на 1%, до 91,8 рубля за 300 граммов.

Ранее о подорожании салата оливье рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, «индекс оливье» вырос на 6,8%.