Деньги 07 сентября 2023, 15:15 Индекс Мосбиржи рекордно упал впервые с августа Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с 30 августа РИА «Новости»

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Индекс Московской биржи в ходе торгов опустился ниже 3200 пунктов впервые с 30 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:16 показатель достиг 3191,27 пункта. По сравнению с уровнем закрытия торгов 6 сентября индекс потерял 1,62%. Затем он немного скорректировался и поднялся до 3199,36 пункта. По данным на 14:58 индекс составляет 3205,71.

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В конце августа курс доллара поднялся ровно до 95 рублей, затем показатель вырос до 95,46 рубля, свидетельствовали данные торговой площадки.

Накануне курс доллара на открытии торгов превысил 98 рублей. Одной из причин роста валюты США могло стать сообщение о том, что с 7 сентября по 5 октября Минфин будет направлять 13,5 миллиарда рублей в день на покупку иностранной валюты и золота, писали «Известия».