Индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума

В понедельник, 14 декабря, рынок российских акций продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на оптимизме в отношении внедрения вакцин. Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 3309 пунктов. Индекс РТС также увеличился на 1,21%, до 1430 пунктов.

Цены растут на нефтяном рынке. Связано это с перспективами восстановления мировой экономики и спроса на нефть после ожидаемой массовой вакцинации во многих странах мира.

Вслед за повышением цен на нефть, падает курс доллара США. Со сроком расчетов «завтра» на торгах Мосбиржи американская валюта понизилась до 72,9553 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» к последней сделке вырос почти на 18 копеек и составил 88,5894 рубля.