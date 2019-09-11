Индекс кредитного здоровья россиян повысился

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Индекс кредитного здоровья рассчитывается на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель является соотношением «плохих» долгов (например, займов, которые были выданы за последние полгода и были просрочены более чем на два месяца) к общему объему кредитов.

Участники рынка считают, что его рост связан с увеличением кредитования и различными нововведениями в области регулирования. Согласно данным НБКИ, индекс кредитного здоровья россиян достиг 92 пунктов во втором квартале, что на один пункт выше, чем кварталом ранее.

«„Свежие“ кредиты постепенно вытесняют из кредитного портфеля более проблемные „старые“ займы. Тем не менее объем „плохих“ долгов остается существенным», — заявила директор по скорингам компании FICO Елена Конева.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в банковских базах подавляющее большинство составляют «качественные» заемщики.

«С введением с 1 октября обязанности кредиторов рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, для части не очень ''качественных'' заемщиков доступ к кредитным средствам будет серьезно затруднен», — сделан акцент Волков.

Он предположил, что в будущем просрочки по кредитам могут возрасти, так как у населения отсутствует рост доходов.