Имущество и вклады захотели учитывать при назначении детских выплат

Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладках у семьи при назначении детских выплат. Речь идет о деньгах на детей от трех до семи лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. В ведомстве уточнили, что при назначении пособия будет учитываться только имущество родителей и детей.

«Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно», — сказано в сообщении.

В Министерстве уточнили, что получать выплаты смогут семьи, которые имеют, в частности, квартиру или несколько. Однако площадь жилья должна быть больше 24 квадратных метров на одного человека. При этом помещение, которое не было признано пригодным для проживания, учитывать не станут.

Семья может также владеть домом или несколькими — в таком случае на одного человека должно быть меньше 40 «квадратов». Кроме того, ей сможет принадлежать одна дача, гараж или машиноместо. В ведомстве также уточнили, что у родителей может быть участок земли — для него тоже действует ограничение по площади. Он не должен превышать 0,25 гектара.

Также семья может иметь нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, трактор, или комбайн, или катер не старше пяти лет. Выплаты смогут получить люди с банковским вкладом, только если годовой доход от процентов не выше величины прожиточного минимума.

Отдельные условия действуют для многодетной семьи, а также для родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Они могут иметь несколько гаражей, машин и мотоциклов, но продолжат получать деньги.

О выплатах придется забыть семье, которая владеет новым мощным (свыше 250 л. с.) автомобилем, который купили не позднее пяти лет назад. Деньги продолжат начислять, если речь идет о многодетной семье с четырьмя и более детьми, которые владеют микроавтобусом, — в нем должно быть предусмотрено более пяти посадочных мест.