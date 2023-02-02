Деньги 02 февраля 2023, 09:47 Имущество Государственного экспортно-импортного банка Украины и еще 11 учреждений национализируют в Крыму Председатель парламента Крыма Константинов: имущество 12 украинских банков национализируют РИА «Новости»

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Движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков в Крыму национализируют. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов перечислил их РИА «Новости».

«В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков», — сказал он.

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Собственностью России станут объекты Государственного экспортно-импортного банка Украины, Укрсоцбанка, «Финансы и кредит», банк «Форум», акционерный Проминвестбанк, Укрсиббанк, Имэксбанк, Пиреус Банк МКБ, Экспресс-Банк,Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, «Надра» и МТБ банк.

Верховная рада в 2022 году приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто не имеет гражданства, но живет в этой стране или тесно с ней связан, а также ввела повышенный налог для некоторых международных компаний. В числе прочих на Украине национализировали Альфа-Банк — теперь финансовая организация называется Сенс банком, клиенты автоматически перешли на его баланс. Кроме того, киевский режим национализировал «Мотор Сич», который запустили вместе с китайскими инвесторами.