Россиян предупредили о подорожании импортных товаров

Стоимость логистики в январе подскочила сразу на 600% по сравнению с октябрем 2020 года. Резкое подорожание контейнерных перевозок может привести к росту цен на непродовольственные импортные товары. Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

По информации ассоциации, с ноября по январь 2021 года контейнерные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии стали стоить дороже. Цены увеличились как у железнодорожного, так и морского транспорта. В итоге это может привести к росту «розничных цен в организациях торговли», сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо АКОРТ Минпромторгу.

«Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено», — отметили в министерстве.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что через пару месяцев товары на складах закончатся. После этого электроника и бытовая техника может вырасти в цене на 10-20%. Другие товары подорожают на 5-7%. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов же считает, что стоимость логистики увеличилась временно. По его словам, проблема исчезнет уже в течение полугода.