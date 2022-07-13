Отечественная небеленая бумага дешевле импортной и не вредит глазам. Зарубежная беленая, напротив, отсвечивает и портит зрение. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, сообщило РИА «Новости».

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека», — сказал он.

Российская бумага, небеленая, не только сохраняет зрение. Она имеет еще одно преимущество: по словам замминистра, ее стоимость ниже беленой.

С введением санкций финская компания Kemira перестала поставлять в Россию хлорат натрия, которым отбеливают бумагу. Из-за этого цены на офисную бумагу выросли. Представители отрасли рассказали RT, что можно наладить собственное производство этого вещества, но тогда оно будет дорогим, или найти поставщиков среди дружественных стран.