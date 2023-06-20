Деньги 20 июня 2023, 10:48 Импорт китайских автомобилей в Россию вырос почти втрое Врио главы ФТС Давыдов: импорт машин из Китая за январь–май почти утроился

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Продажи автомобилей китайского производства в России в период с января по май 2023 года увеличились почти в три раза по сравнению с таким же отрезком времени в 2022-м. Такое заявление сделал врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью РИА «Новости».

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам», — рассказал Давыдов.

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Также идет прирост по строительной техники практически в восемь раз в годовом выражении. Он добавил, что европейцы своим уходом с российского рынка дали китайцам возможность развивать свою автомобильную промышленность. Представитель ФТС заявил, что представители Европы сами себе «в ногу стреляют», отрезая от себе рынок в 200 миллионов человек.

Давыдов в интервью заявил, что российский импорт почти восстановился до докризисного состояния как в физическом выражении, так и в стоимостном. По его словам, ситуация с внешней торговлей началась улучшаться еще с июля прошлого года.