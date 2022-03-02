«Именно в кризисы и нужно покупать». Инвестор рассказал, как сохранить и заработать деньги

Россия оказалась в условиях новых экономических санкций, многие жители переживают за свои доходы и сбережения в банках. Основатель инвестиционной акционерной компании Impact Capital Валерий Золотухин в эфире «360» посоветовал постараться не паниковать и начать разбираться в инвестициях. По словам эксперта, сейчас лучшее время, чтобы изучить этот вопрос.

Эксперт напомнил об экономических санкциях, которые ввели США против Ирана. Было введено эмбарго, отключена SWIFT, иранский фондовый рынок тогда обвалился на 75%, но после вырос в 15 раз, подчеркнул он.

«Произошел феномен, который объясняется тем, что люди наконец поняли, что деньги на депозитах держать не очень выгодно, и начали инвестировать в компании. Кроме биржевого рынка начал и небиржевой рынок, начал развиваться и малый, средний бизнес. Люди начали понимать, что надо инвестировать в прибыльные компании, которые зарабатывают деньги на внутреннем рынке», — сказал Золотухин.

Он обратил внимание, что у России не закрыт выход на международные рынки — можно работать с Китаем, с Ближним Востоком. «Опять же не все отрасли тотально пострадали, есть и отрасли, которые являются бенефициарами от производящих событий. И те люди, которые догадаются вложить туда деньги, они заработают огромный капитал, потому что на кризисах, таких шоковых ситуациях всегда кто-то теряет, а кто-то сильно зарабатывает», — добавил эксперт.

Золотухин подчеркнул, что самым плохим вариантом будет устраивать панику и спекулировать на обмене валют. Такие люди, по его словам, потеряют на разнице между покупкой и продажей. Он посоветовал успокоиться и разобраться, что такое акции, зачем в них инвестировать.

«Брокерский счет — это то же самое, что банковский счет. Просто два счета. На одном лежат деньги которые используют на расходы по жизни, а на другом счету они покупают акции через мобильные приложения брокеров и банков. В этом нет ничего сложного», — сказал специалист.

По его словам, если человек покупают в долгосрок акции прибыльных компаний, продукцией которых он пользуется, в долгосроке с его деньгами все будет хорошо. «Это точно лучше, чем если он их на депозите держит или в квартиры вкладывает», — добавил он.

По прогнозу Золотухина, сейчас будут активно развиваться направления, связанные с импортозамещением, это будет получать максимальную поддержку от государства. Также он отметил компании, которые работают с Китаем на экспорт, с Ближним востоком.

«Все сырье сейчас очень дорожает, логистика очень дорожает. Сейчас встали порты и остается только железная дорога. Цены на уголь в космосе», — заметил эксперт.

Золотухин подчеркнул, что никто не может сейчас точно сказать, как будут развиваться события, но, по его мнению, если у частных инвесторов было в планах разобраться, как инвестировать в акции, лучше момента, чем сейчас, не найти. Именно в кризисы и нужно покупать, заключил он.