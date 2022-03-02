facebook_pixel
    02 марта 2022, 15:20

    «Именно в кризисы и нужно покупать». Инвестор рассказал, как сохранить и заработать деньги

    Инвестор Золотухин посоветовал частным инвесторам в кризис покупать акции

    Андрей Васильев, Ольга Назаркина

    Россия оказалась в условиях новых экономических санкций, многие жители переживают за свои доходы и сбережения в банках. Основатель инвестиционной акционерной компании Impact Capital Валерий Золотухин в эфире «360» посоветовал постараться не паниковать и начать разбираться в инвестициях. По словам эксперта, сейчас лучшее время, чтобы изучить этот вопрос.

    «Именно в кризисы и нужно покупать». Инвестор рассказал, как сохранить и заработать деньги

    Эксперт напомнил об экономических санкциях, которые ввели США против Ирана. Было введено эмбарго, отключена SWIFT, иранский фондовый рынок тогда обвалился на 75%, но после вырос в 15 раз, подчеркнул он.

    «Произошел феномен, который объясняется тем, что люди наконец поняли, что деньги на депозитах держать не очень выгодно, и начали инвестировать в компании. Кроме биржевого рынка начал и небиржевой рынок, начал развиваться и малый, средний бизнес. Люди начали понимать, что надо инвестировать в прибыльные компании, которые зарабатывают деньги на внутреннем рынке», — сказал Золотухин.

    Он обратил внимание, что у России не закрыт выход на международные рынки — можно работать с Китаем, с Ближним Востоком. «Опять же не все отрасли тотально пострадали, есть и отрасли, которые являются бенефициарами от производящих событий. И те люди, которые догадаются вложить туда деньги, они заработают огромный капитал, потому что на кризисах, таких шоковых ситуациях всегда кто-то теряет, а кто-то сильно зарабатывает», — добавил эксперт.

    Золотухин подчеркнул, что самым плохим вариантом будет устраивать панику и спекулировать на обмене валют. Такие люди, по его словам, потеряют на разнице между покупкой и продажей. Он посоветовал успокоиться и разобраться, что такое акции, зачем в них инвестировать.

    «Брокерский счет — это то же самое, что банковский счет. Просто два счета. На одном лежат деньги которые используют на расходы по жизни, а на другом счету они покупают акции через мобильные приложения брокеров и банков. В этом нет ничего сложного», — сказал специалист.

    По его словам, если человек покупают в долгосрок акции прибыльных компаний, продукцией которых он пользуется, в долгосроке с его деньгами все будет хорошо. «Это точно лучше, чем если он их на депозите держит или в квартиры вкладывает», — добавил он.

    По прогнозу Золотухина, сейчас будут активно развиваться направления, связанные с импортозамещением, это будет получать максимальную поддержку от государства. Также он отметил компании, которые работают с Китаем на экспорт, с Ближним востоком.

    «Все сырье сейчас очень дорожает, логистика очень дорожает. Сейчас встали порты и остается только железная дорога. Цены на уголь в космосе», — заметил эксперт.

    Золотухин подчеркнул, что никто не может сейчас точно сказать, как будут развиваться события, но, по его мнению, если у частных инвесторов было в планах разобраться, как инвестировать в акции, лучше момента, чем сейчас, не найти. Именно в кризисы и нужно покупать, заключил он.