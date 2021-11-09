Экономист рассказал, за что банки не имеют права штрафовать
Экономист Переславский объяснил, что банки не могут штрафовать граждан за желание погасить кредит досрочно
Банки не могут запрещать гражданам гасить кредиты досрочно или угрожать клиентам штрафами за желание это сделать. Этой важной особенностью работы кредитных организаций поделился эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский с агентством «Прайм».
Он рассказал, что знает о том, как банки могут пытаться не давать заемщикам гасить кредиты досрочно. Некоторые запрещают частичное погашение и дают возможность вносить только один или два платежа, о чем сказано в договоре при выдаче кредита.
Поэтому при займе очень важно обговорить, возможны ли будут частичные выплаты для сокращения срока кредита. Потому что в случае сокращения срока кредита путем увеличения размеров частичных погашений, сократится и объем выплачиваемого процента.
А если клиент желает досрочно погасить весь долг, то никаких законных инструментов для того, чтобы банк начислил за это действие штраф или комиссию. Переславский напомнил, что по закону с 2011 года банки не должны мешать заемщику закрывать долги досрочно, но он обязан предупредить о своем желании не позднее, чем за 30 дней до даты погашения. Если же заемщик это условие выполнил, а банк пытается протестовать, то это нарушение, с которым вполне можно обратиться в суд.