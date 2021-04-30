Илон Маск за сутки потерял 4 млрд долларов

Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск потерял почти четыре миллиарда долларов за прошедшие сутки. Его состояние оценивается в 175 миллиардов долларов.

На первой строчке остается владелец Amazon Джефф Безос. Его капитал превысил 202 миллиарда долларов, следует из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на 3,95 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку самых богатейших людей планеты. На третьей строчке остается президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с капиталом 155 миллиардов долларов. В отличие от Маска, его состояние за последние сутки увеличилось на 4 миллиарда долларов.

Ближайший россиянин в рейтинге занимает 46 место. Владимир Потанин с состоянием в 32,7 миллиарда долларов за сутки стал богаче на 37 миллионов долларов.

Ранее Илон Маск заявил, что при освоении Марса возможны человеческие жертвы. Покорять Красную планету должны только добровольцы.