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    15 июля 2020, 23:00

    Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

    Кирилл Фролов

    Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в список десяти богатейших людей мира по версии Forbes. Состояние американского предпринимателя журнал оценивает в 69,8 миллиарда долларов.
    Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

    Маск занял восьмое место среди главных богачей планеты в основном благодаря росту стоимости акций Tesla.

    Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    С середины марта по 14 июля состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. Акции Tesla за этот период подорожали на 290%.

    Кроме этого, за время эпидемии активы основателя Facebook Марка Цукерберга, по данным Forbes, выросли почти вдвое — до 88,4 миллиарда долларов. Это позволило ему перейти с седьмой строчки рейтинга на четвертую.

    Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Тройка лидеров списка богатейших людей планеты за время пандемии практически не изменилась. На первом месте глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,5 миллиарда долларов. С третьего на второе переместился глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с активами на 113,4 миллиарда долларов, на третье со второго — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 112,3 миллиарда.