Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

Маск занял восьмое место среди главных богачей планеты в основном благодаря росту стоимости акций Tesla.

Источник фото: телеканал «360»

С середины марта по 14 июля состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. Акции Tesla за этот период подорожали на 290%.

Кроме этого, за время эпидемии активы основателя Facebook Марка Цукерберга, по данным Forbes, выросли почти вдвое — до 88,4 миллиарда долларов. Это позволило ему перейти с седьмой строчки рейтинга на четвертую.

Источник фото: телеканал «360»

Тройка лидеров списка богатейших людей планеты за время пандемии практически не изменилась. На первом месте глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,5 миллиарда долларов. С третьего на второе переместился глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с активами на 113,4 миллиарда долларов, на третье со второго — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 112,3 миллиарда.