Илон Маск сделал выбор в пользу криптовалюты

Американский инженер и миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал криптовалюту в сравнении с обычными деньгами. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние», — заявил предприниматель.

Этот твит Маска незначительно сказался на стоимости биткойна. В течение последних суток его цена упала только на 0,54%. По данным сайта Coindesk, к 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по Москве) курс биткойна находился на уровне 37 712,59 доллара.

Ранее публикации Маска в Twitter неоднократно сильно влияли на стоимость криптовалют. Например, 12 мая он написал, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день капитализация рынка криптовалюты сократилась на 365 миллиардов долларов.

Маск критикует рынок криптовалют за ущерб, который майнинг наносит окружающей среде. Однако американец не раз хвалил Dogecoin на своей странице в Twitter, чем увеличивал курс криптовалюты.