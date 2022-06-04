Илон Маск потерял триллион рублей из-за утечки письма

Акции Теslа упали в цене на 9,2% спустя день после утечки письма основателя компании Илона Маска о планах сократить штат на 10%. На снижении акций состояние Маска уменьшилось на 16,9 миллиарда долларов, написал Forbes.

Акции Tesla росли в цене четыре недели подряд, но резко упали на сообщениях СМИ о планах Маска уволить каждого десятого сотрудника компании.

Состояние бизнесмена оценивается в 216,8 миллиарда долларов. Спустя день после утечки Маск стал беднее на 16,9 миллиарда долларов (около триллиона рублей по курсу ЦБ).

Ранее Reuters сообщало, что Маск в своем письме к руководству Tesla поделился «очень плохими предчувствиями насчет мировой экономики» и заявил о планах сократить штат на 10%, а также прекратить найм новых сотрудников. Blооmbеrg также публиковал скриншот письма, которое Маск якобы разослал сотрудникам. В нем основатель Теslа раскритиковал удаленку и потребовал от всех работать из офиса как минимум 40 часов в неделю.