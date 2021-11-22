Икра в России подорожала до исторического максимума

Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года впервые в истории превысила отметку в пять тысяч рублей за один килограмм. Об этом говорят данные Росстата. Цены на красную икру не поднимались до такого уровня с 2000 года, написал РБК.

По данным Росстата, икра за прошедшие 20 лет подорожала в 7,4 раза. Осенью 2000 года килограмм стоил 675,2 рубля. Цены на этот продукты выросли в 2021 году, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых — именно эти рыбы дают красную икру.

Ценник поднялся и на красную рыбу в рознице: цена за один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде увеличилась в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 рубля.

Икра начала дорожать с начала 2020 года, написало издание со ссылкой на Росстат. Перед новогодними праздниками в прошлом году средние цены превысили четыре тысячи рублей за один килограмм, побив рекорд августа 2018 года в 3900 рублей.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что у самих рыбаков цены на красную рыбу и икру не выросли, а наоборот снижаются. Он рассказал, что один килограмм горбуши у рыбаков во Владивостоке стоил 180–190 рублей, это на 20% ниже, чем годом ранее. Цена на икру этой рыбы уменьшилась на 15% — с 3,3 до 2,8 тысячи рублей.

Росрыбаловство связало подорожание икры с ажиотажем, создаваемым спекулянтами перед Новым годом. В ведомстве подчеркнули, что дефицита лососевой икры не ожидается.