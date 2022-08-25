IKEA осталась в российской Ассоциации компаний розничной торговли

Холдинговая компания Ingka Group, которая контролирует IKEA, не отказывалась от членства в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» президент ассоциации Игорь Караваев, сообщило агентство «Прайм».

«В АКОРТ входит Ingka Group — холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее», — сказал он.

В сотрудничестве ассоциации и компании ничего не изменилось, они работают в штатном режиме. Холдинговая компания Ingka Group из Нидерландов контролирует наибольшую часть магазинов IKEA в мире. Игорь Караваев добавил, что другие крупные международные ретейлеры тоже не выходили из АКОРТ. Например, Auchan, Metro Cash & Carry и Globus.

В середине августа IKEA завершила финальную распродажу. Срок доставки продлили на август и сентябрь, гарантии действуют два месяца. Близкий к компании источник рассказал журналистам, что склады закроют, но не продадут, так как компания планирует вернуться в Россию в течение пары лет.