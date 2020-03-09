Цены на нефть рухнули, из-за этого закономерно просел рубль, доллар и евро скакнули ввысь. Как это отразится на обычном россиянине — пока непонятно. Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

«Мне очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, потому что мне не ясны причины, по которым эта ситуация возникла. Точнее говоря, причины того, почему были сорваны переговоры в рамках ОПЕК о сокращении добычи нефти, чтобы стабилизировать цены, почему Россия не согласилась на планы сокращения добычи. В результате цены закономерно рухнули, и как будет ситуация развиваться дальше — непонятно», — заявил экономист.

По его мнению, переговоры непременно должны быть продолжены, чтобы в короткие сроки стороны смогли договориться по сокращению добычи нефти. От этого напрямую зависит и поведение цен на нефть. Но все равно прогнозировать что-то в долгосрочной перспективе очень сложно, ясно только, что ситуация сложилась неприятная.

«Сейчас российский рынок не так резко реагирует на изменения курса валют, как это было раньше. Но тем не менее реакция, безусловно, будет, потому что импортные товары на рынке присутствуют, и, естественно, на их цене изменения курса валют скажутся. Если ситуация задержится ненадолго, сильного изменение цен не будет. Если надолго, то можно прогнозировать усиление инфляции. Но простому человеку играть на курсе валют — это, как правило, оказываться в проигрыше. Прогнозировать, что именно произойдет, очень сложно», — заключил эксперт.