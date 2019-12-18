«Игра свеч не стоит». Эксперт пояснил, почему в России шкала НДФЛ останется прежней

По мнению Коренева, администрирование такой шкалы слишком дорогое, поэтому «государству гораздо проще и выгоднее сохранить уже существующую». Современная система рассчитана на плоскую шкалу налогов на доходы физических лиц и «разветвленную системой социальных отчислений и социальной помощи».

«Конкретно, конечно, затраты никто не считал, но даже по приблизительным прикидкам игра свеч не стоит. Теоретически, конечно, это представить можно. Но если мы все же введем прогрессивную шкалу налогов и установим плоскую систему отчислений в социальные фонды на уровне 22% для всех, то первое, что случится — люди начнут прятать статьи дохода. Во-вторых, можно сразу же позабыть про деньги олигархов, потому что тогда мы просто будем заниматься перераспределением части зарплат высококлассных специалистов в пользу малоимущих», — уточнил эксперт.

Коренев подчеркнул, что необходимо обратить внимание на эффективность работы прогрессивной шкалы.