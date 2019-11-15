Идею выпустить 50-рублевую монету раскритиковали
«Никто не хочет носить мелочь в карманах», — заявил Евтягин.
С ним согласен независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов. «Если есть 100-рублевые купюры и десятирублевые монеты, то какой смысл? Практического смысла я не вижу», — сказал он «360»
Член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Расим Исмаилов тоже оказался критично настроен к инициативе и объяснил, почему людям это не выгодно.
Есть купюры по 50 рублей, и будут монетки по 50 рублей. Хочу 50 рублей железные, хочу 50 рублей бумажные? Целесообразность я как пользователь вообще не вижу. Более того, металлические деньги менее удобны, чем бумажные. Плюс мы в стране всех активно агитируем пользоваться безналичным расчетом. Кроме увеличения денежной массы у населения я ничего не вижуРасим Исмаилов.
Неприятным последствием выпуска монеты номиналом в 50 рублей Исмаилов назвал поэтапное обесценивание денег.
Ранее замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко заявил, что ЦБ задумалось о выпуске 50-рублевой монеты. По его словам, он знает все аргументы «за» и «против» этой инициативы. По его словам, больше всего в чеканке новой монеты заинтересованы вендинговые компании. Железные 50 рублей, по утверждению Демиденко, владельцам таких автоматов нужны для выдачи сдачи.