Идею выпустить 50-рублевую монету раскритиковали

Центробанк заявил, что вендинговая индустрия заинтересована в выпуске 50-рублевой монеты. Однако участник рынка, представитель компании «Сиба-вендинг» Евгений Евтягин — против такой идеи. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

«Никто не хочет носить мелочь в карманах», — заявил Евтягин.

С ним согласен независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов. «Если есть 100-рублевые купюры и десятирублевые монеты, то какой смысл? Практического смысла я не вижу», — сказал он «360»

Член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Расим Исмаилов тоже оказался критично настроен к инициативе и объяснил, почему людям это не выгодно.

Есть купюры по 50 рублей, и будут монетки по 50 рублей. Хочу 50 рублей железные, хочу 50 рублей бумажные? Целесообразность я как пользователь вообще не вижу. Более того, металлические деньги менее удобны, чем бумажные. Плюс мы в стране всех активно агитируем пользоваться безналичным расчетом. Кроме увеличения денежной массы у населения я ничего не вижу Расим Исмаилов.

Неприятным последствием выпуска монеты номиналом в 50 рублей Исмаилов назвал поэтапное обесценивание денег.

Ранее замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко заявил, что ЦБ задумалось о выпуске 50-рублевой монеты. По его словам, он знает все аргументы «за» и «против» этой инициативы. По его словам, больше всего в чеканке новой монеты заинтересованы вендинговые компании. Железные 50 рублей, по утверждению Демиденко, владельцам таких автоматов нужны для выдачи сдачи.