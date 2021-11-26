Идею ЦБ сделать кредитные каникулы постоянными объяснили

Центробанк предложил сделать кредитные каникулы постоянными. Член экспертного совета по защите прав потребителя при Банке России Ирина Ости в разговоре с «360» высказала мнение, что таким образом регулятор хочет сделать кредитные каникулы доступными для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, а сам процесс получения отсрочки прозрачным.

По ее словам, пункт о кредитных каникулах есть в действующем законодательстве. Сейчас описан ряд закрытых обстоятельств, когда определенные события в жизни человека признаются однозначно жизненными обстоятельствами и заемщик получает право обратиться за каникулами.

При этом кредитор обладает большим количеством подробностей о финансовой истории человека.

«На основании анализа, своих мнений кредитор принимает решение о том, действительно ли гражданин имеет право на эти каникулы или возможны варианты. Банк России работает над тем, чтобы эта практика была максимально прозрачна и гражданин, который попал в действительно сложные жизненные обстоятельства [, мог бы воспользоваться кредитными каникулами]», — заявила Ости.

Она добавила, что речь идет не только об обстоятельствах, связанных с пандемией. Это могут семейные сложности, проблемы с работой, здоровьем, произошедшие техногенные и природные катаклизмы.

Также инициативу прокомментировала и консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова.

«Я бы, наверное, посмотрела на причину глубже. Первое — то, что Центральный банк оставляет [кредитные каникулы] как инструмент, которым может воспользоваться заемщик в рамках кредитных каникул. Это здорово. Но проблема лежит в другой плоскости: в том, что на получение ипотеки идут люди, не рассчитывая свои доходы», — сказала она.

Уланова объяснила, что отсутствие финансовой грамотности влечет за собой непонимание, какой объем денег в ежемесячном бюджете будет тратиться на выплату ипотеки. В итоге человек порой не справляется с ситуацией и просит кредитные каникулы.

Газета «Коммерсант» ранее написала, что Центробанк хочет сделать активизированные из-за пандемии кредитные каникулы постоянно доступным инструментом. При этом 2020 год показал, что треть получивших каникулы людей не смогли в будущем вернуться в график платежей.