Идею ЦБ сделать кредитные каникулы постоянными объяснили
Член экспертного совета по защите прав потребителя при ЦБ Ости объяснила, почему кредитные каникулы хотят оставить
Центробанк предложил сделать кредитные каникулы постоянными. Член экспертного совета по защите прав потребителя при Банке России Ирина Ости в разговоре с «360» высказала мнение, что таким образом регулятор хочет сделать кредитные каникулы доступными для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, а сам процесс получения отсрочки прозрачным.
По ее словам, пункт о кредитных каникулах есть в действующем законодательстве. Сейчас описан ряд закрытых обстоятельств, когда определенные события в жизни человека признаются однозначно жизненными обстоятельствами и заемщик получает право обратиться за каникулами.
При этом кредитор обладает большим количеством подробностей о финансовой истории человека.
«На основании анализа, своих мнений кредитор принимает решение о том, действительно ли гражданин имеет право на эти каникулы или возможны варианты. Банк России работает над тем, чтобы эта практика была максимально прозрачна и гражданин, который попал в действительно сложные жизненные обстоятельства [, мог бы воспользоваться кредитными каникулами]», — заявила Ости.
Она добавила, что речь идет не только об обстоятельствах, связанных с пандемией. Это могут семейные сложности, проблемы с работой, здоровьем, произошедшие техногенные и природные катаклизмы.
Также инициативу прокомментировала и консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова.
«Я бы, наверное, посмотрела на причину глубже. Первое — то, что Центральный банк оставляет [кредитные каникулы] как инструмент, которым может воспользоваться заемщик в рамках кредитных каникул. Это здорово. Но проблема лежит в другой плоскости: в том, что на получение ипотеки идут люди, не рассчитывая свои доходы», — сказала она.
Уланова объяснила, что отсутствие финансовой грамотности влечет за собой непонимание, какой объем денег в ежемесячном бюджете будет тратиться на выплату ипотеки. В итоге человек порой не справляется с ситуацией и просит кредитные каникулы.
Газета «Коммерсант» ранее написала, что Центробанк хочет сделать активизированные из-за пандемии кредитные каникулы постоянно доступным инструментом. При этом 2020 год показал, что треть получивших каникулы людей не смогли в будущем вернуться в график платежей.