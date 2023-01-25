Деньги 25 января 2023, 17:47 Идею ставить у входов в торговые центры киоски с российской продукцией оценили в АКОРТ

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Установка киосков у входа в торговые центры будет стимулировать импульсные покупки и поможет в развитии отечественной промышленности. Об этом ИА НСН рассказал председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Игорь Караваев.

По его словам, подобная инициатива благотворно отразится на малом бизнесе и поможет в увеличении продаж российских товаров. При этом нет риска вернуться в 90 годы к стихийным развалам. Потому что сегодня потребителю важна и эстетическая составляющая, и он не заинтересован в покупке с рук.

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«Для обеих сторон будет усиливаться эффект импульсной покупки, когда человек отправляется в магазин за определенным набором покупок, но может увидеть интересные продукты от фермеров, или предметы одежды ручной работы, и побаловать себя или близких. Малый бизнес сможет выиграть, предложив уникальные продукты или товары, которые сложно найти в обычном магазине», — отметил Игорь Караваев.