Идею привязать рубль к золоту сочли бессмысленной

Экономист Денис Ракша обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение привязать рубль к золоту.

«Смысла нет привязывать рубль к золоту», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что эта привязка предполагает свободный и гарантированный обмен рубля на определенное количество золота. Ракша усомнился, что Россия готова пойти на такие меры. По его словам, в кризисных ситуациях весь этот золотой стандарт перестает работать.

«Когда вы вводите эту систему, кажется, что все нормально, а потом нужно больше рублей или долларов, привязанных к золоту. Золота не становится больше вообще либо его количество увеличивается не так быстро, как вам бы хотелось», — обратил внимание экономист.