Деньги 13 июня 2023, 13:28 Идею о платеже со сверхприбыли предложил бизнес — Белоусов Вице-премьер Белоусов: идея платить со сверхприбыли принадлежит бизнесу, а не государству Freepik

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Идею выплачивать налог на сверхприбыль прошлых лет предложил бизнес, а не государство. Такое заявление сделал первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время встречи Клуба ПМЭФ в эфире телеканала РБК.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога — windfall tax (единовременный взнос в бюджет — прим. ред.) про 300 миллиардов — принадлежит бизнесу, а не государству», — сказал Белоусов.

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Как отметил вице-премьер, у некоторых корпораций доходы были гигантскими, «больше, чем у бюджета», поэтому и поступило предложение не повышать налоги, а бизнесу «скинуться и заплатить».

«А дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто», — добавил Белоусов.

По словам Белоусова, предприниматели, с большой вероятностью, не захотят платить этот налог в следующем году, так как доходы некоторых упали. Тем не менее вице-премьер также подчеркнул, что с большим уважением относится к бизнесу, ведь многие руководители — истинные патриоты своей страны.

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