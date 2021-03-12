Идею Минтруда о новых критериях для детских выплат оценили в Госдуме

Предложение Минтруда об изменении критериев для начисления детских выплат является логичным, но при этом важно не довести эту идею до абсурда. Об этом РИА «Новости» заявила депутат ГД Елена Вторыгина.

Минтруд России предложил учитывать при начислении выплат на детей в возрасте от трех до семи лет не только доходы семьи, но и ее имущество, активы и сбережения в банках.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей указала, что указ о выплатах, подписанный президентом в марте прошлого года, ставил своей целью поддержку семей с детьми, имеющих реальные, а не номинальные низкие доходы. Но некоторые россияне воспользовались пробелами в законодательстве и решили получить помощь, которая им не полагалась, отметила Вторыгина. Поэтому она считает, что предложение Минтруда об изменении критериев детских выплат является вполне логичным и своевременным.

«Важно, чтобы предлагаемые высокие требования к оказанию адресной помощи гражданам не превратились в издевательство над людьми», — подчеркнула депутат.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов ранее в беседе с «360» заявил, что уточнение критериев адресной поддержки — правильная инициатива, но при этом важен подход к определению «подозрительно бедных семей».