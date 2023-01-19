19 января 2023, 13:21
Идею конфискации покинувших страну россиян не обсуждали с Путиным — Песков
Песков: депутаты не поднимали с Путиным тему конфискации имущества уехавших россиян
Депутаты не обсуждали с президентом Владимиром Путиным идею конфисковать имущество уехавших за границу россиян в пользу сирот. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал на брифинге, что администрация пока не определилась с позицией, рассказало РИА «Новости».
«Нет, [тема конфискации] не обсуждалась», — ответил он на вопрос журналистов.
Реклама
Дмитрий Песков также заявил, что у руководства страны нет позиции по этому вопросу.
Реклама
Отдавать сиротам недвижимость уехавших россиян и организаций, которыми владеют люди из недружественных стран, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она сказала, что на обеспечение жильем 288 тысяч детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, потребуется около 600 миллиардов рублей.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что для этого придется изменить Уголовный кодекс, ведь отъезд из страны не является преступлением.
Дмитрий Песков
Недвижимость
Владимир Путин
Деньги
Реклама
Реклама