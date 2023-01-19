Деньги 19 января 2023, 13:21 Идею конфискации покинувших страну россиян не обсуждали с Путиным — Песков Песков: депутаты не поднимали с Путиным тему конфискации имущества уехавших россиян РИА «Новости»

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Депутаты не обсуждали с президентом Владимиром Путиным идею конфисковать имущество уехавших за границу россиян в пользу сирот. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал на брифинге, что администрация пока не определилась с позицией, рассказало РИА «Новости».

«Нет, [тема конфискации] не обсуждалась», — ответил он на вопрос журналистов.

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Дмитрий Песков также заявил, что у руководства страны нет позиции по этому вопросу.

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Отдавать сиротам недвижимость уехавших россиян и организаций, которыми владеют люди из недружественных стран, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она сказала, что на обеспечение жильем 288 тысяч детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, потребуется около 600 миллиардов рублей.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что для этого придется изменить Уголовный кодекс, ведь отъезд из страны не является преступлением.