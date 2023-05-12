Деньги 12 мая 2023, 13:41 Идею ЕС реинвестировать замороженные активы Центробанка прокомментировали в Кремле Пресс-секретарь Песков назвал недопустимым посягательство на собственность РФ за рубежом

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Посягательства на право собственности недопустимы. Россия продолжит защищать свои интересы в вопросе замороженных за рубежом активов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Журналисты попросили прокомментировать планы Евросоюза реинвестировать арестованные российские активы за рубежом и направлять доходы на помощь Украине. Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами и посмотреть, как обоснуют эту идею. Он назвал абсолютно недопустимыми посягательства на право государственной, частной или корпоративной собственности.

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«То, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений», — заявил представитель администрации президента.

О возможности реинвестировать активы Центробанка сказали представитель Еврокомиссии Кристиана Виганада и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Однако юристы уже назвали эту меру рискованной и предупредили Евросоюз, что в будущем деньги придется вернуть.