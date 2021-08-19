Идеальный размер ипотечного платежа назвали в Минфине

Самый комфортный месячный платеж по ипотечному кредиту не должен превышать четверти семейного дохода. Такое заявление на «Ипотечном марафоне» сделал заместитель министра финансов Михаил Котюков.

«Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета — это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше — это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше», — приводит РИА «Новости» слова заместителя главы Минфина России.

Котюков подчеркнул, что каждая семья должна самостоятельно определить комфортную сумму платежа по ипотеке с учетом собственных особенностей. По словам замминистра, не все могут позволить себе большие расходы. Иногда люди берут ипотеку, чтобы купить более просторное жилье или квартиру в лучшем районе, и не соизмеряют размер кредита со своими доходами. Впоследствии таким должникам трудно расплачиваться с банками — и они оказываются в ловушке по собственной воле.

Заместитель главы финансового ведомства посоветовал потренироваться перед тем, как обращаться в банк за жилищным кредитом. Для этого достаточно просто смоделировать ситуацию и несколько месяцев откладывать сумму, которая примерно будет равняться ипотечному платежу.

Ранее директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» института развития «ДОМ.РФ» Виталий Насонов рассказал, что выплаты до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки по государственной программе получат более 200 тысяч многодетных семей. На эти цели направили почти 90 миллиардов рублей.