Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян

Специалисты компании The Conference Board и Nielsen подвели итоги четвертого квартала 2019 года и выяснили, что индекс потребительского доверия граждан России составил 68 пунктов (против 73 пунктов кварталом ранее). Причем до этого показатель демонстрировал уверенный рост в течение полугода.

Лишь 21% россиян уверены, что смогут сохранить работу или быстро найти новую, если будет необходимость. Только каждый пятый житель страны готов тратить деньги на крупные покупки. Несколькими месяцами раньше вынуждены были экономить 69% граждан, сейчас уже 79%.

«На фоне небольшого роста располагаемых доходов покупатели стали менее зависимыми от промо, но пока не увеличивают число товарных позиций в корзине», — рассказал представитель сети «Магнит».

По словам вице-президента «Азбуки вкуса» по коммерческой деятельности Екатерины Ломаковой, россияне начали переходить к осознанному потреблению.

33% россиян переживают за свое здоровье, 28% — из-за роста цен на продукты питания, 26% волнуются по поводу роста тарифов, 19% нервничают из-за состояния экономики в целом.