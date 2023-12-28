Деньги 28 декабря 2023, 11:21 Хуснуллин призвал регионы «закрыть тему» обманутых дольщиков Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин попросил регионы рассчитаться с обманутыми дольщиками и «закрыть эту тему». Он напомнил, что на федеральном уровне власти уже смогли выполнить эти обязательства, сообщило РИА «Новости».

На совещании с регионами Хуснуллин также заявил, что правительство планирует принять решения о восстановлении прав всех граждан — участников долевого строительства до конца 2023 года.

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«Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить», — указал зампред правительства.

Он добавил, что решения о предоставлении жилья и компенсаций обманутым дольщикам уже приняли. Выплаты направят в течение нескольких месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион полностью решит все проблемы обманутых дольщиков до 1 января 2024 года. Они получат квартиры или денежные компенсации.