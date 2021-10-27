Россиянам рассказали, где нужно хранить сбережения

Для сохранения и приумножения своих сбережений их лучше хранить на банковском счете. Если деньги отправлять в банковскую ячейку, то они обесценятся под влиянием инфляции. Об этом предупредил глава крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин.

«Деньги рекомендую хранить на банковском счете, карточном или депозитном, по нескольким причинам. Средства в банковской ячейке обесцениваются под влиянием инфляции, а средства на банковских счетах обеспечивают гражданину доход ее нивелирующий или превышающий», — привело слова Якунина РИА «Новости».

Глава банка добавил, что не стоит забывать и о стоимости аренды сейфа в финансовой организации. Он отметил, что при грамотном использовании прямую финансовую выгоду может обеспечить и обычная дебетовая карта.

Якунин подчеркнул, что обладатели вклада или банковской карты имеют постоянный доступ к своим деньгам. В случае с ячейкой доступ ограничен режимом работы кредитной организации. Банкир предупредил, что далеко не во всех офисах есть банковские ячейки.