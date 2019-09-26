Хранение валюты в банках решили сделать платным

Банки собираются брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой могут начать обсуждать в Госдуме уже в октябре.

Как рассказал газете «Известия» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, плата за хранение валюты будет выглядеть как отрицательные ставки по вкладам. Причем это касается депозитов во всех иностранных денежных единицах.

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Накануне Центробанк объявил, что обсуждает такую идею с банками. Известно, что Минфин нововведение поддерживает.

Авторы инициативы ссылаются на подобную практику в ЕС. Европейский регулятор установил ставку рефинансирования на уровне 0%, а депозитную — минус 0,5%. У США ставка положительная, но Дональд Трамп неоднократно призывал снизить ее до нуля или ввести в отрицательное значение.

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Начальник управления развития банковских продуктов и проектов «Фридом Финанс банка» Мурад Шихмагомедов отметил, что в Европе к отрицательным ставкам привело то, что в ЕС скопилась большая денежная масса. То есть в экономике денег больше, чем требуется.

Российские банки сами тоже размещают евро под отрицательную ставку, но при этом клиентам, которые открывают у них валютные вклады, должны выплачивать проценты, хоть и символические — 0,01%. От вкладов в евро уже временно отказались Сбербанк, «Открытие», «Возрождение», «Росбанк» и «Альфа-банк».