Деньги 25 января 2023, 17:39 HR-специалист Зулия Лоикова объяснила неравенство зарплат мужчин и женщин в России

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Женщины в России получают меньше мужчин из-за сложившегося патриархата. Об этом News.ru рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, самые большие разницы в зарплатах наблюдаются в сферах спорта, культуры и развлечений. Разрыв составляет в среднем 28%. Но иногда бывает и меньше 10-15%. Как отметило ИА НСН, меньше отличаются зарплаты в строительной сфере, а также ЖКХ, энергетической и образовательной.

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При этом большинство женщин и сами выбирают более низкооплачиваемые области. Например, работают в медицине и образовании.