Деньги 06 апреля 2023, 15:54 HR-специалист Сивогривов рассказал о главных причинах конфликтов в коллективе HR-специалист Сивогривов заявил, что ссоры на работе могут возникать из-за низкой зарплаты

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Одной из главных причин конфликтов на работе является неудовлетворенность заработной платной. Такой информацией поделился эксперт по подбору персонала Александр Сивогривов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, у коллег могут возникать ссоры, если они получают разные зарплаты на аналогичной должности. Кроме того, вызвать конфликт может повышение одного из коллег.

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«Базовая причина ссор банальная — в ее основе лежит непризнание определенного человека внутри коллектива, недовольство уровнем дохода, либо ощущение, что кто-то из коллег получает больше, бывают и межличностные моменты», — отметил Сивогривов.