06 апреля 2023, 15:54
HR-специалист Сивогривов рассказал о главных причинах конфликтов в коллективе
HR-специалист Сивогривов заявил, что ссоры на работе могут возникать из-за низкой зарплаты
Одной из главных причин конфликтов на работе является неудовлетворенность заработной платной. Такой информацией поделился эксперт по подбору персонала Александр Сивогривов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, у коллег могут возникать ссоры, если они получают разные зарплаты на аналогичной должности. Кроме того, вызвать конфликт может повышение одного из коллег.
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«Базовая причина ссор банальная — в ее основе лежит непризнание определенного человека внутри коллектива, недовольство уровнем дохода, либо ощущение, что кто-то из коллег получает больше, бывают и межличностные моменты», — отметил Сивогривов.
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