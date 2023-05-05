Деньги 05 мая 2023, 14:49 Хозяин Райффайзенбанка закрыл счета для валютных операций всех остальных российских банков Raiffeisen Bank International к уходу закрыл корсчета банков России, кроме Райффайзенбанка РИА «Новости»

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Группа из Австрии Raiffeisen Bank International закрыла корреспондентские счета всех российских банков, кроме Райффайзенбанка. Она сделала это перед полным уходом из страны, сообщил «Коммерсант».

Материнская компания Райффайзенбанка выпустила финансовый отчет за первый квартал 2023 года. Группа свела к минимуму активность в России, закрыла счета всех банков-корреспондентов, кроме своей дочерней компании. Эти счета позволяли им проводить валютные операции. Специалисты RBI заявили, что условия для бизнеса осложнились из-за постоянного изменения местных и зарубежных законов.

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«RBI продолжит стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения», — заявили в отчете.

Группа сокращала свою корреспондентскую сеть с весны 2022 года, а в марте изменила условия валютных переводов, объявила о решении уменьшить деловую активность и полностью уйти из России. Райффайзенбанк отказался продлевать контракты на размещение баннеров в Москве, но объяснил это узнаваемостью бренда.