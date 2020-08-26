Хочу взять кредит, но боюсь. Что делать?

Многие люди отказывают себе в желанных покупках из-за страха оформить кредит. Они боятся ухудшения финансовой ситуации, большой переплаты, навязанных услуг… Эти страхи — чаще всего лишь мифы, которые легко можно развеять.

Любой кредит — это высокие проценты

Ставки по кредитам зависят от многих факторов — инфляции, уровня ключевой ставки Центробанка. Чем ниже ключевая ставка, тем привлекательнее для клиентов становятся кредиты. Ниже ключевой ставки никто кредиты выдавать не будет, ведь банкам необходимо зарабатывать на кредитовании.

Ставку по кредиту определяет банк. Но есть способы снизить процентную ставку по кредиту. Например, перевести в банк заработную плату или пенсию. В этом случае банк будет видеть ваш доход и может снизить ставку. Кроме того, например, в Почта Банке можно снизить ставку по кредиту наличными на 2 процентных пункта, если совершать покупки по любой карте банка или в мобильном приложении на общую сумму более 10 тысяч рублей в месяц.

Ставки по кредитам в банках находятся примерно на одном уровне, поэтому обращать внимание в первую очередь стоит на различные спецпредложения и акции. В этом случае можно существенно сэкономить. Например, Почта Банк предлагает своим клиентам «кредитную остановку» на полгода. Взяв кредит с опцией «Ноль сомнений», вы шесть месяцев не будете платить проценты по кредиту, а лишь вносить символический платеж — 0,5% от суммы кредитного лимита. По истечении льготного периода вы просто продолжаете вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту. А если появились свободные деньги — можно досрочно погасить кредит, и если сделать это в течение беспроцентного периода, то здорово сэкономите на процентах.

«Это первая на рынке программа, дающая беспроцентный период по кредитам наличными. Возможность отложить выплату процентов по кредиту особенно актуальна сегодня, в условиях сокращения доходов и покупательской способности граждан после пандемии. На практике для клиента это означает, что в течение полугода проценты по кредиту не начисляются, а регулярный платеж снижается до символического размера. Подключить беспроцентный период можно как с самого начала кредита, так и в любой момент в течение срока действия кредита, если возникнут трудности, поэтому с ним у вас не будет сомнений, брать или не брать кредит», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Разберем на примере:

Сумма кредита: 3 000 000 рублей;

Ставка: 11,9% годовых;

Срок с «Ноль сомнений»: 5 лет и 4 месяца;

Платеж с «Ноль сомнений»: 15 000 рублей;

Стандартный платеж: 66 600 рублей.

Старший менеджер крупной московской торговой сети Александр всю жизнь следовал заветам отца, который в одиночку занимался его воспитанием. С раннего детства родитель вложил в голову молодого человека, что мужчина должен самостоятельно построить дом. А события этой весны, связанные с пандемией, только укрепили его намерение.

На семейном совете было решено взять кредит на строительство дома. Но сумма немаленькая, вдруг будет сложно отдавать, ведь жена после декрета еще не вышла на работу. Александр взял в Почта Банке кредит на три миллиона рублей наличными и сразу подключил беспроцентный период на полгода.

Первые полгода в месяц они будут выплачивать по 15 тысяч рублей, а это в четыре раза ниже стандартного платежа. Супруги рассудили, что за это время жена точно найдет работу, и тогда выплачивать кредит будет намного быстрее и спокойнее. А дом-то уже строится…

Как повысить шансы на одобрение кредита?

Банк одобряет кредит тем заемщикам, в которых уверен. Прежде всего нужно показать свою платежеспособность — иметь постоянное место работы и стаж не менее трех месяцев. Хорошая кредитная история также сыграет в плюс положительного решения. Если у вас уже есть кредиты – добросовестно платите по ним, не допускайте просрочек. Или оформите кредитную карту и в течение года исправно ее обслуживайте. Чтобы полностью расположить к себе банк, можно перевести в него пенсию или зарплату, так вы можете рассчитывать и на более низкую ставку по кредиту.

Для того, чтобы оформить кредит, не нужно приходить в отделение — подать заявку и получить предварительное решение можно прямо на сайте банка. Справка о доходах тоже не нужна, банк все сам выяснит. Ответ тоже не придется долго ждать — банк примет его за минуту.

А если уже есть кредит?

Если у вас уже есть кредит или даже два в других банках и вы исправно по ним платили, можете перекредитоваться. Когда вы брали эти кредиты, вам казалось, что вы нашли одно из самых выгодных предложений. Но с тех пор много воды утекло, снизились ставки по кредитам, и появились еще более привлекательные условия. В таких случаях и поможет рефинансирование кредита.

«Рефинансирование кредита, или перекредитование — получение в банке нового займа на более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего. Это дает возможность снизить процентную ставку по займу, увеличить его сроки и изменить суммы ежемесячных выплат, поменять валюту кредита, а также, если у заемщика оформлено несколько кредитов в разных банках, заменить их на один, тем самым повысив удобство обслуживания. Вы закроете старые кредиты, и еще останутся деньги на ваши планы — отпуск, ремонт, покупку авто и т.д. Кто может получить кредит под 0%?» — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Разберем на примере:

Сумма кредита: 300 000 рублей;

Ставка: 11,9% годовых;

Срок с «Ноль сомнений»: 5 лет и 4 месяца;

Платеж с «Ноль сомнений»: 1 500 рублей;

Стандартный платеж: 6 700 рублей.

Молодожены Виктор и Юлия познакомились на конференции программистов. На время пандемии оба были на удаленке. Работать из дома оказалось непросто. Тем более, что домашние компьютеры оказались не настолько мощные, как в офисе. Все эти ограничения сказались на зарплате.

Брать новый кредит ребята не хотели, так как еще не расплатились за кухонный гарнитур, который так приглянулся Юлии. Но все же пара решилась на рефинансирование. Они взяли 300 тысяч рублей в Почта Банке и тут же подключили беспроцентный период «Ноль сомнений» на полгода. Они закрыли небольшой остаток своего старого долга и купили новые мощные компьютеры для работы.

Подключить беспроцентный период по кредиту «Ноль сомнений» возможно, если у заемщика нет просроченной задолженности по договору, подключена финансовая защита, а также если опция не была активирована ранее. Максимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей, срок — до 64 месяцев. Акция распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через контакт-центр.

Условия договора изменят во время выплаты

Здесь можете не волноваться. По закону банк не имеет права в одностороннем порядке ухудшить условия по кредиту для заемщика, то есть изменить условия договора так, что приведет к увеличению обязательств клиента перед банком. Банк со своей стороны может только улучшить условия по кредиту за счет специальных акций и спецпредложений. Поэтому, подписав договор, можете быть уверены, что ни ставка, ни срок, ни сумма ежемесячного платежа не изменятся.

Правда, на рынке есть кредиты, где ставка не фиксированная, а переменная, т. е. зависит от многих факторов — прежде всего макроэкономических, например, от ключевой ставки ЦБ. Но если вы не специалист в этой области, выбирайте кредит с фиксированной ставкой, так вы сможете спланировать свои выплаты и правильно рассчитать нагрузку. Так что внимательно читайте договор и не стесняйтесь задавать вопросы сотруднику банка.

Кредит — это наиболее доступный способ исполнить свои желания прямо сейчас. Безусловно, на рынке есть много предложений, в которых обычный человек легко может запутаться. Чтобы этого не случилось, нужно обращаться в банк. Сотрудники с удовольствием проконсультируют желающих взять кредит и дадут советы по кредитной истории.