Российский владелец гипермаркетов OBI выберет одно из двух новых названий | 360°

Деньги 07 октября 2022, 07:10 Поделиться Telegram

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Viber Российский владелец гипермаркетов OBI выберет одно из двух новых названий «Коммерсант»: владельцы OBI в России переименуют его в HOBI или OBBI РИА «Новости»

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Сеть гипермаркетов OBI в России переименуют. Новый владелец зарегистрировал в Роспатенте два названия — HOBI или OBBI. Ребрендинг произойдет не раньше 2023 года, сообщил «Коммерсант».

Весной немецкая компания OBI GmbH объявила об уходе из России, но спустя время магазины снова открылись. Сеть передали в доверительное управление российскому юрлицу, ГК MAX. Однако по правилам в течение полугода ему придется провести ее ребрендинг, в том числе сменить название.

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В Роспатенте зарегистрировали два товарных знака — HOBI или OBBI. Заявки подали в сентябре и октябре. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что компания может зарегистрировать еще несколько, а ребрендинг произойдет не раньше 2023 года. Переименование каждого гипермаркета обойдется новым владельцам в 1,5–2 миллиона рублей. В общей сложности российская сеть состоит из 27 гипермаркетов в 14 городах.

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Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что после возвращения OBI столкнулась с падением трафика, лишилась некоторых товаров, получила иски от арендодателей и поставщиков. В целом на рынке товаров для хобби за последние полгода продажи сократились на 3%, строительных и отделочных материалов в конце сентября и начале октября — на 15%.

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